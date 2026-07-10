В Петушинском округе 13-летняя девочка утонула, прыгнув в реку Киржач

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают Главное управление МЧС России по Владимирской области и Следственное управление СКР по региону, трагическое происшествие случилось в поселке Городищи Петушинского округа днем 9 июля.

По предварительным данным, 13-летняя девочка пришла вместе с тремя подругами-ровесницами на берег реки Киржач, впадающей в Клязьму. Во время отдыха девочка прыгнула с возвышенности в воды Киржача, однако ее стало уносить течением.

На крики детей прибежал мужчина, который попытался спасти девочку, но когда ему удалось вытащить ее на берег, та уже скончалась.

По данному факту в СУ СК России по Владимирской области проводится доследственная проверка. Следователям известно, что о намерении пойти на реку девочка родителям не говорила. Также имеются данные, что плавать она не умела.

Сейчас сотрудники СК продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. В МЧС и Следкоме еще раз призывают родителей к бдительности и просят побеседовать со своими детьми об опасностях на воде. К сожалению, с начала купального сезона во Владимирской области утонули 13 человек и теперь уже пять детей.