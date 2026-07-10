В Суздальском районе завод за 2026 год выпустил радиаторов на 500 млн рублей

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев у себя в соцсетях сообщил, что 8 июля он посетил новый завод полного цикла VALFEX по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов возле села Суходол. Завод только-только запустили в 2026 году, а он уже достиг высоких результатов.

Новый завод рассчитан на выпуск 12 миллионов секций радиаторов в год. И, судя по всему, план этот вполне выполним, так как за пять месяцев 2026 года предприятие отгрузило продукции на 510 млн рублей. На заводе уже трудятся почти три сотни специалистов. Кстати, это уже четвёртый завод бренда во Владимирской области. Первые три были открыты в Вязниках.

Губернатор Авдеев сообщил, что производство на 90 процентов автоматизированное. "Особенно это заметно в литейном цехе: кто помнит «литейку» 20 и более лет назад, будет приятно удивлён", - написал глава региона, добавив, что такое предприятие как в Сузодоле разбивает стереотипы об узко аграрной специализации Суздальского района.