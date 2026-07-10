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НовостиОбщество10 июля 2026 6:19

Во Владимирской области выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

Это следует из доклада Роспотребнадзора по итогам 2025 года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области опубликовало государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона за 2025 год.

Согласно приведенным данным, случаи острой кишечной инфекции, включая сальмонеллез, энтеровирусную инфекцию, батериальную дизентерию, не установленные и другие заболевания, зарегистрированы 6163 раза. Этот показатель оказался на 9,6 процента больше, чем в 2024 году.

Также в ведомстве благополучия населения отметили, что 2025 год принес 458 случаев вирусных гепатитов в острой и хронической форме, что в два раза больше, чем годом ранее. Причем на долю хронического гепатита С пришлось почти 64 процента случаев, увеличение составило почти 40 процентов относительно позапрошлого года.

В Роспотребнадзоре подъем данной цифры объяснили тем, что обследование на гепатит С включили в мероприятия в рамках диспансеризации.