Житель поселка Андреево обвиняется в мошенничестве с помощью портала "Госусулги"

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Прокуратура Владимирской области сообщает, что в Судогде передано в суд уголовное дело в отношении жителя поселка Андреево. Его обвиняют в мошенничестве при оформлении кредита на своего приятеля.

По версии прокуратуры, все началось с того, что приятель обвиняемого в какой-то момент попросил последнего помочь ему в регистрации на сайте «Госуслуги», для чего отправил на его мобильный телефон фотографию своего паспорта. Прошло какое-то время и обвиняемый попал в сложную. финансовую ситуацию. Потребность в деньгах толкнула его на мысль воспользоваться данными приятеля. С помощью паспортных данных знакомого он оформил на него займ в одной из микрокредитных организаций, указав в анкете свой личный банковский счет.

Деньги он в итоге потратил на себя. А приятель через какое-то время с удивлением обнаружил, что должен каким-то финансистам. Он пожаловался в надзорные органы, а те вышли на обвиняемого. В данный момент решением суда наложен арест на мобильный телефон жителя Андреево, так как тот использовался при оформлении кредита. Кстати, по ходу расследования выяснилось, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Видимо, у него было немало знакомых, которым он помогал на Госусулугах.