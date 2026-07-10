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НовостиОбщество10 июля 2026 6:07

Во Владимире непогода повалила деревья и повредила линии электропередач

Городские службы работают на устранении последствий грозы с сильным ветром
Алексей КОТМЫШЕВ
Грозовой фронт, прошедший 9 июля над Владимиром

Грозовой фронт, прошедший 9 июля над Владимиром

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Поздно вечером 9 июля в регион пришел грозовой фронт, который обрушился на областной центр дождем с сильным ветром, громом и молниями. Сразу после его прохождения городские службы вышли на работы по ликвидации последствий непогоды.

Как сообщил глава города Владимира Сергей Волков, произошло несколько падений деревьев, а также повреждений линий электропередач. Так, перебои в подаче электричества устранили на улице Ноябрьской, в микрорайоне «Совхоз «Вышка» и в микрорайоне Оргтруд.

Поваленные деревья убирали на улицах Красноармейской, Чайковского и на улице Комиссарова у дома №19, где оно упало прямо на проезжую часть.

Сейчас специалисты продолжают осматривать улицы и выясняют, какие еще разрушения были вызваны непогодой. Сергей Волков отметил, что пока неблагоприятный прогноз сохраняется, так что очередные грозы с ветром еще ожидаются. Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности.

Владимирцам по возможности лучше не выходить во время грозы из дома и не оставлять машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».