Во Владимире непогода повалила деревья и повредила линии электропередач

Грозовой фронт, прошедший 9 июля над Владимиром Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Поздно вечером 9 июля в регион пришел грозовой фронт, который обрушился на областной центр дождем с сильным ветром, громом и молниями. Сразу после его прохождения городские службы вышли на работы по ликвидации последствий непогоды.

Как сообщил глава города Владимира Сергей Волков, произошло несколько падений деревьев, а также повреждений линий электропередач. Так, перебои в подаче электричества устранили на улице Ноябрьской, в микрорайоне «Совхоз «Вышка» и в микрорайоне Оргтруд.

Поваленные деревья убирали на улицах Красноармейской, Чайковского и на улице Комиссарова у дома №19, где оно упало прямо на проезжую часть.

Сейчас специалисты продолжают осматривать улицы и выясняют, какие еще разрушения были вызваны непогодой. Сергей Волков отметил, что пока неблагоприятный прогноз сохраняется, так что очередные грозы с ветром еще ожидаются. Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности.

Владимирцам по возможности лучше не выходить во время грозы из дома и не оставлять машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».