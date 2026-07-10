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НовостиОбщество10 июля 2026 5:54

Владимирское молоко не прошло испытание на наличие радионуклидов

Нарушение вскрылось сотрудниками Россельхознадзора
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Ольга ЮШКОВА.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, за первое полугодие текущего года ведомство провело мониторинг безопасности на основе анализа деклараций о соответствии.

По результатам было приостановлено действие девяти деклараций, а восемь и вовсе признали недействительными. Впрочем, действие одной позже возобновили после устранения нарушений.

Одно из несоответствий вскрылось при проверке одного из владимирских комбинатов, занимающихся выпуском молочной продукции. Установлено, что компания оформила декларацию о соответствии на сухое обезжиренное молоко с массовой долей жира не более 1,5 процента и на молоко сухое цельное с массовой долей жира 26 процентов.

Протоколы лабораторных испытаний указывали, что последний образец не прошел подтверждение безопасности по пестицидам, микотоксинам, а также допустимым уровням радионуклидов цезия-137 и стронция-90.

Эта информация говорит о том, что к производителю будут приняты меры административного воздействия. Какие именно -в Россельхознадзоре не уточнили.