В Собинском округе в лагере «Икар» прошли учения на случай воздушной опасности

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В детско-юношеском центре отдыха «Икар» состоялись учения в рамках гражданской обороны. Согласно легенде, над лагерем появился БПЛА, и директор учреждения Наталья Куликова подала сигнал «Внимание всем! Воздушная опасность!».

Сразу после этого вожатые организованными группами эвакуировали детей в укрытие — одно из зданий без окон, где дети могут свободно разместиться. Тут же есть туалет, средства гигиены и питьевая вода. В итоге все успешно покинули опасную зону, а сотрудники охраны обследовали территорию и выяснили, что никого из детей снаружи не осталось, а БПЛА упал на летнюю эстраду, где и был уничтожен.

Учения были успешно завершены.

Наталья Куликова отметила, что сейчас в «Икаре» проходит самая массовая смена, в лагере находятся 360 детей, так что вопрос безопасности стоит на краю угла. Директор лагеря добавила, что подобные учения они проводят с каждой сменой, и не единожды.

Представитель ГУ МЧС России по Владимирской области Дмитрий Семенов в завершение занятий дал ребятам несколько практических советов по поводу того, как обезопасить себя в случае беспилотной или ракетной опасности.

Подобные учения проводятся и в других загородных лагерях.