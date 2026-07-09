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НовостиОбщество9 июля 2026 13:49

В детсадах и школьных лагерях Киржача нашли плесень и химикаты

Прокуратура требует устранить выявленные нарушения
Виктория СУХОВА
Фото прокуратуры Владимирской области

Фото прокуратуры Владимирской области

В Киржачском районе прокуратура вместе со специалистами Роспотребнадзора повела проверку в детских садах и школьных лагерях.

В одном из дошкольных учреждений стены и потолки были не в надлежащем состоянии, в помещении для хранения овощей была плесень, а в другом помещении нашли емкости с дезинфицирующим средством, которые хранились в доступном для детей месте.

Были заведены дела об административном правонарушении по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения". Руководителям образовательных учреждений внесены представления.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.