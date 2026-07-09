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НовостиПроисшествия9 июля 2026 13:19

В Суздальском округе москвич украл свою бывшую машину у новой владелицы

Во Владимирской области расследуется дело об особо крупной краже автомобиля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: СУ СК России по Владимирской области

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 37-летний житель Московской области обвиняется в особо крупной краже.

По версии следствия, в ноябре 2025 года мужчина нуждался в деньгах, в связи с чем заключил договор займа с ломбардом, получив от него 700 тысяч рублей под залог своего автомобиля BMW X5.

Однако вовремя вернуть долг он не смог, так что машина ушла с молотка за 1,5 миллиона рублей. На аукционе ее купила жительница Суздальского округа.

Старый хозяин решил вернуть автомобиль и стал его искать. Ему удалось выйти на новую хозяйку, и вскоре москвич встретился с ней и ее супругой, предложив выкупить машину за 500 тысяч рублей.

Получив отказ, прежний владелец иномарки пошел на преступление: ночью 18 апреля текущего года он вернулся в село, где живут новые хозяева BMW и при помощи второго комплекта ключей уехал на ней. Однако когда женщина заявила в полицию, машину и подозреваемого быстро нашли полицейские, автомобиль изъяли.

На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Суздальский районный суд.