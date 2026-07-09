Во Владимирской области в 2025 году снизилась заболеваемость коронавирусом

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В государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения России во Владимирской области региональное Управление Роспотребнадзора уточняет, что в 2025 году было зарегистрировано 3125 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, показатель заболеваемости составил 238,6 человек на 100 тысяч жителей, что на 68,2 процента ниже, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано 9955 случаев заражения covid-19.

При этом чаще болели взрослые: среди них имело место 2444 случая, что также ниже позапрошлогоднего уровня на 70,9 процента. А вот дети в возрасте до 17 лет болели 681 раз, это на 55,2 процента ниже позапрошлогоднего показателя.

Тем не менее, общий показатель заболеваемости по коронавирусу в 2025 году оказался ровно на 2 процента ниже общероссийского, который составляет 233,81 человек на 100 тысяч жителей.