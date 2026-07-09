В Собинском округе в лагере «Олимп» закончили строительство нового корпуса

Фото: ГАУ Владимирской области ВРЦ "Олимп"

Как сообщает Правительство Владимирской области, в Собинском округе завершено строительство нового быстровозводимого корпуса на 50 мест. По словам заместителя губернатора региона Владимира Куимова, для детей там предусмотрено отдельное место под хранение вещей, прачечная с сушилками, а места в отряде оборудовали кондиционерами.

Также были изменены душевые комнаты.

В самом лагере удалось обновить систему водоснабжения и очистки воды, а также получилось увеличить его площадь до 12 гектаров.

В планах властей построить отапливаемый корпус для занятий зимой, а также создание библиотеки и увеличение вместимости лагеря до 650 ребят за смену.