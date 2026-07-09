Во Владимирской области с начала года в водоемах погибло 18 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

В ходе брифинга на тему безопасности на воде, состоявшегося 9 июля, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин привел печальные цифры. Так, с начала текущего года на водоемах региона случилось уже 18 происшествий, в которых 18 человек погибли.

Основная часть инцидентов происходила в течение купального сезона, который еще не закончен. Так, с 1 июня по 8 июля в реках и озерах Владимирской области утонуло 11 человек, включая трех детей. Всего же в числе погибших на воде за весь 2026 год оказалось четверо ребят.

Алексей Купин отметил, что чаще всего причинами трагических случаев являются купание в не оборудованных местах, заплывы в нетрезвом виде и равнодушное отношение к правилам безопасности на водоемах.

Также имело место одно происшествие с катером, который столкнулся с сапбордом. Это случилось 6 июня в Судогодском округе близ села Спас-Купалище, в результате инцидента пострадал один человек.