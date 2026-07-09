В Гороховецком округе прокуратура требует восстановить вырубленный лес

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гороховецкого округа провело проверку в сфере исполнения лесного законодательства, и обнаружила нарушение со стороны деревообрабатывающего предприятия.

Согласно закону, арендаторы лесных участков, занимающиеся заготовкой древесины, обязаны компенсировать причиненный природе ущерб. С этой целью им следует высаживать сеянцы или саженцы основных пород деревьев, растущих в лесу, а также готовить для этих мероприятий почву.

Однако предприятие, которое проверяла прокуратура, хотя и обязана была провести агротехнический уход за лесными культурами на площади более 100 гектаров, по факту этого не сделало. Кроме того, оно не высадило лес на площади 23,2 гектара.

В связи с этим руководителю предприятия было внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.