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НовостиОбщество9 июля 2026 10:59

В Гороховецком округе прокуратура требует восстановить вырубленный лес

Одно из предприятий не выполнило обязательства по компенсации ущерба природе
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гороховецкого округа провело проверку в сфере исполнения лесного законодательства, и обнаружила нарушение со стороны деревообрабатывающего предприятия.

Согласно закону, арендаторы лесных участков, занимающиеся заготовкой древесины, обязаны компенсировать причиненный природе ущерб. С этой целью им следует высаживать сеянцы или саженцы основных пород деревьев, растущих в лесу, а также готовить для этих мероприятий почву.

Однако предприятие, которое проверяла прокуратура, хотя и обязана была провести агротехнический уход за лесными культурами на площади более 100 гектаров, по факту этого не сделало. Кроме того, оно не высадило лес на площади 23,2 гектара.

В связи с этим руководителю предприятия было внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.