Владимирцу через суд пришлось доказывать, что он не умер

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Во Фрунзенском районном суде города Владимира завершилось рассмотрение дела владимирца, которого ошибочно признали умершим. И история эта достойна попадания на страницы остросюжетного романа.

Как выяснилось на суде, житель Владимира в 2025 году уехал в Московскую область для прохождения реабилитации в медицинском учреждении. А когда он вернулся в декабре того же года, то узнал, что его уже признали умершим. И дело вовсе не в лечении в другом регионе. Просто пока его не было дома, в его квартире летом нашли тело умершего мужчины. Полицейские нашли документы хозяина квартиры и сделали вывод, что умершим является указанный гражданин.

Тем временем тело умершего мужчины было направлено в Бюро СМЭ, которое выдало медицинское свидетельство о смерти, а отдел ЗАГС на основании этого свидетельства составил актовую запись. Так живой человек стал мертвым для всех госструктур. Доказывать то, что ты не мертв, мужчине пришлось в суде. Доказательством послужили свидители, подтвердившие его личность. Некоторые из них знали его больше 50 лет.

В итоге 9 июля суд признал недействительным медицинское свидетельство о смерти и аннулировал актовую запись о смерти.