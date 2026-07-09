Три владимирские пары поженились на Всероссийском свадебном фестивале

Фото пресс-службы Национального центра «Россия»

В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

Перед торжественной церемонией бракосочетания будущие молодожёны отправились на романтическую прогулку на теплоходах по Москве-реке, после чего встали в большой хоровод. Заветное «да» в этот день сказали друг другу 150 пар влюблённых. Трое из них приехали из Владимирской области: Иван Терентьев и Полина Калькова из Красной Горбатки, Дмитрий Корниенко и Анастасия Биркова из Владимира, Роман Иванов и Варвара Пронина из Мурома. Молодожёны получили в подарок эксклюзивные тарелки с символикой праздника и оставили на них свои подписи, пожелания и мечты о будущем.

9 июля пройдёт церемония передачи символического огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожёны получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома.