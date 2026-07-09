Житель Камешково потратил средства соцконтракта на личные нужды

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В Камешково по материалам прокурорской проверки было заведено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат на основании социального контракта

Установлено, что в ноябре прошлого года местный житель направил в отдел социальной защиты заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта. Мужчина представил бизнес-план проекта, целью которого было получение прибыли за счет оказания услуг строительства и ремонта.

Для организации деятельности необходимо было купить оборудование: деревообрабатывающий станок, шлифовочные машины, строительный пылесос, перфоратор, сварочный аппарат, бетономешалки и пр.

18 ноября 2025 года с мужчиной был заключен социальный контракт, выплата составила 350 тысяч рублей. При этом он изначально планировал присвоить деньги и потратить их по своему усмотрению. Чтобы скрыть хищение, мужчина изготовил поддельные товарные и кассовые чеки, а также фотографии, подтверждающие якобы факт приобретения им необходимого оборудования, сообщают в областной прокуратуре.

Полученные средства он потратил на свои собственные нужды, в том числе на приобретение товаров в магазинах розничной торговли.

Однако обман раскрылся, теперь обвиняемому грозит реальный срок.