Спортсмены Владимирской области выиграли медали Кубка России по пулевой стрельбе

Фото из личного архива тренера сборной Александра Новикова.

В Московской области проходят сразу два соревнования - Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и этап Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. В борьбе за награды участвуют 360 сильнейших спортсменов из 36 регионов страны, в том числе и представители Владимирской области. И у стрелков из 33 региона уже есть успехи.

Мария Васильева из Мурома стала серебряным призёром этапа Кубка России. В квалификации олимпийского упражнения ВП-60 она показала результат, превышающий норматив мастера спорта международного класса – 630,2 очка. Два комплекта бронзовых медалей этапа Кубка России отправятся в Юрьев-Польский: Анжелика Османова и Марк Плющ, а также Ева Мелентьева и Василий Бандурко заняли третье место в упражнении ВП-ПС (винтовка пневматическая, дистанция 10 метров, пары смешанные).

В общей сложности пулевой стрельбой во Владимирской области занимаются более 1800 человек. Специализированные отделения работают в трёх спортшколах («Конноспортивная школа», «Спортивная школа «Ока», «Детско-юношеская спортивная школа «Судогодец»). Стрелки региона традиционно входят в число самых результативных спортсменов страны, составляют костяк национальных сборных.