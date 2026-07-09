В Кольчугино мать и отца будут судить за жестокое обращение к своим детям

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Дикая история из Кольчугино. Там Следком передал в суд дело в отношении 40-летнего мужчины и 38-летней женщины, которых обвиняют в нарушении сразу трех статей УК РФ, связанных с воспитанием детей. Речь идет об оставлении в опасности, ненадлежащем воспитании и жестоком обращении к детям.

По данным Следкома, по наклонной родители троих детей пошли с 2021 года. К тому моменту у них была старшая дочь (2007 года рождения) и двое сыновей (2014 и 2019 годов рождения). За последние пять лет они систематически не выполняли родительские обязанности, не обеспечивали детей едой. Дети постоянно голодали и вынуждены были просить еду у других. При этом попойки родителей сопровождались шумом. дети не высыпались, жили в антисанитарных условиях. Им не покупали обувь и одежду по сезону. Если ребенок болел, то ему не вызывали врача и не всегда покупали лекарства.

При этом отец детей нигде не работал, жил на социальные пособия, да и те тратил на спиртное и свои личные нужды. По данным органов следствия, старшую дочь он выгонял из дома, да и ко всем детям применял физическую силу и оскорблял их. Например, в декабре 2024 года в присутствии посторонних он нанес удар по лицу 17-летней дочери, считая ее виновной в том, что его оштрафовали. В ноябре 2025 года он ударил 11-летнего сына по голове и спине за то, что тот приготовил ему холодную еду.

Самое парадоксальное, что семья состояла на профилактическом учете, о проблемах знали и даже принимали меры. Например, в какой-то момент детей забрали у родителей, лишив их прав, и отдали под опеку бабушке. Но затем суд отменил это решение после апелляции. Теперь есть шанс, что горе-родителей опять лишат прав, а детей заберут.