В июне владимирцы отдали мошенникам более 140 миллионов рублей

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В июне текущего года было зарегистрировано 167 дистанционных преступлений. Жители Владимирской области отдали мошенникам более 140 миллионов рублей, сообщает областное УМВД.

Так, 13 июня в полицию обратился 78-летний пенсионер из Коврова. Аферисты убедили его в необходимости проверки подлинности денежных купюр. В течение нескольких дней дедушка отдавал различные суммы приезжавшим курьерам, называвшим кодовое слово «Жираф». В общей сложности пенсионер лишился более 6 миллионов рублей, хранившихся на банковских счетах. Снимая наличные, мужчина заверял сотрудников финансовых организаций, что деньги нужны ему на лечение и оплату услуг сиделки.

29 июня в полицию обратился 20-летний житель Владимира. Неизвестные под предлогом распространения порочащей информации заставили перевести его на сторонний счет 15 тысяч рублей.

В этот же день 140 тысяч рублей лишился житель Александрова, который заказал автомобильные диски и шины в интернете. Следуя указаниям, мужчина перевел деньги на счет, а когда «продавец» попросил дополнить сумму, так как якобы предоставленную скидку не одобрило руководство, мужчина отказался, потребовав отменить заказ и вернуть деньги. С этого момента «продавец» перестал выходить на связь.

Жительница Александрова поверила неизвестным, убедившим её что налоговой службой проведена камеральная проверка по счетам и выявлены неучтенные доходы, а чтобы избежать проблем, необходимо их подтвердить. В дальнейшем с женщиной связались различные «специалисты», по указанию которых она перевела на расчетные счета и криптокошельки в общей сумме 230 тысяч рублей.

По всем фактам сотрудниками органов внутренних дел проводятся проверки.