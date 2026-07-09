Во Владимире постаменты в Патриотическом сквере потребовали ремонта

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На сайте госзакупок России размещен тендер от имени управления муниципального заказа администрации города Владимира. Заказчиком по нему выступает МКУ «Зеленый город», занимающееся вопросами содержания и благоустройства парков, скверов и других общественных пространств областного центра.

Согласно размещенной информации, речь идет о поиске подрядчика, которому предстоит провести работы по ремонту постаментов военной техники в Патриотическом сквере, что находится на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира в рамках текущего содержания. Заявки принимаются до 16 июля.

Будущему подрядчику предстоит очистить поверхность постаментов от пыли и смонтировать мелкощитовую опалубку плит фундамента. Кроме того, необходимо будет армировать подстилающие слои, отшлифовать и обработать грунтовкой бетонные поверхности, а также покрасить их и покрыть лаком. Начальная цена контракта составляет 1 миллион 260 тысяч 675 рублей. Если все пойдет по плану, уже 20 июля конкурсная комиссия должна определить, кто же станет подрядчиком.