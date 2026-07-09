Во Владимирской области 17 организаций и 23 человека окажутся на «Галерее Славы»

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что по итогам 2025 года на Владимирскую областную «Галерею Славы» будут занесены 17 организация и 23 человека.

Среди организаций отметили как крупные промышленные предприятия, так и учреждения культуры, спорта и социальной сферы. Например, там окажутся «Муромский приборостроительный завод», СШОР по спортивной гимнастике имени Н.Г. Толкачева, Владимирский областной театр кукол, детский сад №5 города Радужный, МУП «Владимирводоканал» города Владимира и другие.

Среди людей также отметили представителей самых разных сфер жизни. В частности, там оказались Александр Аникин, электрогазосварщик участка ЦРС Владимирских тепловых сетей филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (г.Владимир); Олег Гаранин, начальник участка приготовления шихты и стекловарения АО «Росатом Стекловолокно» (г.Гусь-Хрустальный); Сергей Замковой, главный врач Городской клинической больницы №5 г.Владимира; Владимир Кехтер, главный художник ООО «Владимиро-Суздальские узоры» (г.Суздаль); Мария Михайлова, оператор машинного доения ЗАО «Имени Ленина» (Собинский округ); Любовь Толкачева, старший тренер-преподаватель Спортивной школы олимпийского резерва № 5 по художественной гимнастике (г.Владимир); Виктор Чинаев, тракторист АО «Агрофирма «Заречье» (Ковровский округ); Александр Щеткин, механик ООО «СпецТранс» (Судогодский округ).

С полным списком всех награжденных можно ознакомиться на сайте областного Правительства.