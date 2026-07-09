В Петушинском округе снимают сериал с Гошей Куценко

фото со страницы администрации Петушинского муниципального округа в ВК

В Петушинском муниципальном округе проходят съёмки нового сериала "Губернатор". Режиссером является Алексей Золотов. Главную роль исполняет актер Гоша Куценко.

По сюжету, коррумпированный губернатор Илья Архипов, которого и играет Куценко, желая тайно улететь в отпуск за границу, находит себе двойника — простого электрика Вадика, чтобы тот подменил его на несколько дней. По пути в аэропорт настоящий губернатор попадает в аварию, теряет память и оказывается на попечении у Оли — женщины, чей дом он недавно приказал снести. Оля решает отомстить чиновнику и лжет ему, что он её муж «Коля», заставляя его восстанавливать разрушенное хозяйство и привыкать к тяжелому деревенскому быту. Тем временем жена губернатора раскрывает обман, но заставляет Вадика продолжать имитацию, чтобы не потерять статус и состояние. Пока «Коля» в деревне перевоспитывается трудом и искренне влюбляется в Олю, Вадик в городе неожиданно становится «народным» губернатором, чьи искренние поступки повышают рейтинги власти…

Кинокомпания специально выбрала локации, которые передают ту самую атмосферу деревенской территории: тихие улочки, деревенские дома, зелёные луга и уютные дворики. Это не декорации — это наша настоящая жизнь, которую жители России скоро увидят на своих экранах, - подчеркивают в администрации округа.

Местные власти уже побывали на месте съемок и оценили организацию процесса.