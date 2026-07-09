Владимирский депутат просит списать с него долг почти в 15 миллионов рублей

Роман Мусихин. Фото: администрация города Владимира

Как следует из картотеки дел Арбитражного суда Владимирской области, 2 июля состоялось очередное заседание по делу о банкротстве Романа Мусихина, являющегося депутатом горсовета Владимира. Он сам обратился во дворец правосудия с соответствующим заявлением еще 26 февраля текущего года.

В обоснование заявления Роман Мусихин сообщил о наличии у него задолженности перед кредитором в размере 14 миллионов 786 тысяч 66 рублей, а также указал, что имеет земельный участок и два жилых дома, а также прочее имущество. А вот денег и материальных активов у него нет.

Также Роман Мусихин сообщил, что сейчас официально трудоустроен, не состоит в браке и имеет на иждивении одного ребенка, не достигшего совершеннолетия.

В свою очередь кредитор, которым выступает ООО «Аврора», заявил, что в данный момент вводить в отношении Романа Мусихина процедуру реализации имущества преждевременно, так как он работает и имеет собственность. В связи с этим кредитор попросил ввести процедуру реструктуризации долгов.

В итоге суд перенес рассмотрение дела. Роман Мусихин должен будет представить документы о перечислении им на депозит суда денег на выплату вознаграждения финансовому управляющему, а также актуальные сведения о доходах, письменную позицию по доводам кредиторов, выписку из единого госреестра недвижимости об имуществе и сведения из Госавтоинспекции о своих автомобилях.

Следующее заседание состоится 25 августа текущего года.