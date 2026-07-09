В Муроме выключили подсветку моста через Оку

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В Муроме около двух недель назад отключили подсветку моста через Оку, которую должны были смонтировать за 150 миллионов рублей. Об этом сообщает издание "Чеснок". Подсветка опор и бортов не работает, как минимум, две недели. И с чем связано данное решение, пока не ясно.

Напомним, что сделать подсветку подрядчик из Подмосковья должен был еще в июле 202 года. Изначально думалось, что все работы будут выполнены буквально за несколько месяцев. При этом на установку 432 светильников компании было выделено 146,9 миллиона рублей. Особой задумкой проекта было то, что в праздники обычно белая подсветка менялась на трехцветную - в стиле российского флага.

Но в итоге что-то пошло не так, потому что подсветка так и не была до конца смонтирована. Во всяком случае на сайте Госзакупок до сих пор не висит сообщение об исполнении контракта. При этом подрядчику выплатили 50 процентов от всей суммы, а это более 70 миллионов рублей. Кстати, компании уже выписали пени на 45,4 миллиона рублей.