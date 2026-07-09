Во Владимирской области подешевели огурцы и помидоры, но подорожала курица

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Росстат сообщает о том, что с 30 июня по 6 июля инфляция в России составила 0,31 процента. А с начала года цены выросли на 4,49 процента.

В магазинах подешевели некоторые овощи и фрукты: огурцы (на 8,7%), помидоры (на 5,1%), бананы (на 0,5%), а также яйца (на 0,5%). В то же время выросли цены на свеклу (на 3,8%), капусту (на 3,6%), картофель (на 3,5%) лук и морковь (2,2%), яблоки (на 0,3%). Кроме того, подорожала курица - на 2,3% и сахарный песок - на 0,7%.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны (на 1,3%), пылесосы (на 0,7%), подгузники (на 0,6%), сухие корма для животных (на 0,3%), туалетную бумагу и хозяйственное мыло (на 0,2%).