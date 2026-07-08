В лагерях Владимирской области 12 тысяч детей получили знания от сотрудников МЧС

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, руководитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы пожарной части №34 города Вязники Василий Шибаев, а также начальник данной части Андрей Сахаров посетили оздоровительный лагерь «Сосновый бор», где рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности, основных причинах пожаров и о том, что нужно делать, если возгорание все-таки случилось. Кроме того, специалисты напомнили детям о том, как правильно вызывать экстренные службы.

Помимо лекции, сотрудники МЧС показали ребятам экипировку пожарного и пожарную машину, а также продемонстрировали, как подается вода из пожарного рукава.

Подобные мероприятия представители регионального ГУ МЧС проводят в детских оздоровительных лагерях по всему региону. Уже сейчас с начала летнего сезона проведено 59 таких занятий, в которых приняли участие 12066 детей. Эта работа будет продолжена в течение всего лета.