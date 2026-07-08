Во Владимире временно изменится схема движения автобусов и троллейбусов

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Как сообщает администрация города Владимира, из-за ограничения движения на улице Усти-на-Лабе, которое вводится у дома №1 с восьми часов вечера 10 июля до восьми часов вечера 12 июля, троллейбус №10 и автобус №28 поедут измененным маршрутом.

Так, всместо поворота на улицу Усти-на-Лабе они проедут чуть дальше по улице Мира и в итоге доберутся до площади Фрунзе через остановки «Плавательный бассейн», «Князь-Владимирское кладбище» и собственно «Площадь Фрунзе». Далее троллейбус и автобус проследуют привычными маршрутами.

Напомним: перекрытие состоится по причине ремонтных работ на тепловой магистрали. Сквозное движение по улице Усти-на-Лабе прекратится ровно на двое суток. Жителям и гостям Владимира стоит учесть эти изменения при планировании своих поездок.