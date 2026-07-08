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НовостиОбщество8 июля 2026 13:28

Во Владимире в садах за ДТЮ установили пробный шпунт для укрепления берега

Работы на объекте продолжаются
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщил глава города Владимира Сергей Волков, на днях специалисты выполнили пробное погружение шпунта на территории Верхнего пруда садов за ДТЮ, который осушили в прошлом году.

Глава города отметил, что это необходимо для укрепления грунта и береговой линии водоемов перед началом основных работ. Испытание прошло успешно, и теперь специалисты оценивают поведение грунта, чтобы внести коррективы в дальнейшие мероприятия, если таковая необходимость появится.

Ранее компания-подрядчик АО «ДСУ-3» рассказала, что с территории Верхнего пруда было вывезено более 10 тысяч донных отложений, включая ил, грязь и мусор. Также специалисты занимаются мульчированием деревьев и перевозкой шпунтов, которые будут держать тротуар вдоль садов со стороны улицы Мира.