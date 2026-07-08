Губернатор наградил 20 пар Владимирской области медалями «За любовь и верность»

фото с сайта Правительства Владимирской области

8 июля в Доме дружбы губернатор Александр Авдеев наградил семей Владимирской области.

Для начала глава региона наградил Валентину Мереуца, которая была удостоена звания "Мать-героиня". Вместе с супругом Виктором, священнослужителем храма преподобного Серафима Саровского, она воспитывает 12 детей.

Медалью ордена «Родительская слава» были награждены Юлия и Алексей Сытовы из села Ляхи. В их семье – 6 родных и один приёмный ребёнок.

20 супружеских пар региона отмечены медалями «За любовь и верность» – они прожили в браке более 25 лет. Среди награжденных: Любовь и Сергей Вечеровы (Владимир), Елена и Александр Виноградовы (Судогда), Кира и Леонид Гапанович (Владимир), Лилия и Александр Долгие (Владимир), Анна и Александр Клюевы (Юрьев-Польский), Кудрат и Самвел Мстоян (Владимир), Наталья и Александр Муратовы (Владимир), Татьяна и Михаил Новиковы (Гусь-Хрустальный), Снежана и Сергей Песотские (ст. Вековка Гусь-Хрустального округа), Татьяна и Владимир Поповы (Владимир), Ирина и Валерий Ригачёвы (Петушки), Светлана и Игорь Роговы (Покров), Оксана и Анзор Саралидзе (Владимир), Светлана и Иван Сидоровы (с. Ляхи Меленковского округа), Надежда и Александр Смирновы (п. Красный Октябрь Ковровского округа), Валентина и Валерий Соцковы (д. Бараки Судогодского округа), Елена и Владимир Трантины (п. Красная Горбатка), Тамара и Евгений Шатиловы (Владимир), Жанна и Владимир Шиловы (Ковров), Елена и Александр Шляйковы (д. Вахромеево Камешковского округа).

Губернатор поздравил семьи и пожелал им счастливой, дружной и долгой жизни.