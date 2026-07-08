20-летняя жительница Владимира отдала мошенникам сейф с деньгами и украшениями

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Во Владимире в суд направлено уголовное дело против 20-летнего жителя Москвы. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчина стал участником преступной группы. В декабре прошлого года его сообщники, позвонив двоим жителям Владимира, обманом убедили их передать обвиняемому, выполняющему роль курьера, имеющиеся у них сбережения и ювелирные украшения.

Одной из потерпевших оказалась 20-летняя девушка. Аферисты представились стражами порядка и попросили помочь в пресечении террористической деятельности. Для этого необходимо было задекларировать все деньги и украшения. Не раздумывая, девушка отдала приехавшему к ней курьеру сейф, в котором хранились деньги, ювелирные изделия её матери, дорогостоящие часы на общую сумму почти 5 миллионов рублей.

79-летнего пенсионера мошенники убедили о проведении сотрудниками «инкассационной службы» проверки подлинности купюр. Поверив мошенникам, пожилой человек отдал обвиняемому более 9,5 миллионов рублей. Затем пенсионер попытался снять со сберегательного счета еще 1,75 миллиона рублей, но сотрудники банка вызвали полицейских. После чего курьер был задержан, рассказывают в областной прокуратуре.