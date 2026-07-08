В Пенкино в госпитале для ветеранов открылось "Министерство добрых дел"

фото с сайта Правительства Владимирской области

В деревне Пенкино Камешковского округа на базе Областного госпиталя для ветеранов войн открылась вторая площадка социального проекта «Министерство добрых дел».

Основная цель проекта – помощь людям, которые оказались одни в сложной жизненной ситуации. В числе получателей услуги – участники Великой Отечественной войны, инвалиды и участники СВО, одиноко проживающие и маломобильные граждане, а также лица без определённого места жительства.

Социальные координаторы находятся на постоянной связи с пациентами и оказывают им комплексную поддержку: выявляют тех, кому нужны услуги сиделки; обеспечивают нуждающихся санитарно-гигиеническими изделиями; оказывают помощь в получении технических средств реабилитации из пункта проката; помогают с обучением в «Школе ухода»; оказывают услуги «социального такси»; сопровождают до дома и оказывают социальные услуги на дому.

В Камешковском округе уже приняли первых пациентов, а также проконсультировали ветеранов по реабилитации, выписке и документам. В планах – обновление комнаты отдыха, оборудование помещения для занятий йогой и гимнастикой, создание дорожки для спортивной ходьбы.

Социальная служба «Министерство добрых дел» действует в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».