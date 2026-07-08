В Киржачском округе планируют выращивать более 1000 тонн голубики в год

фото со страницы Министерства сельского хозяйства Владимирской области

В Киржачском округе продолжается реализация проекта по выращиванию голубики в контейнерах. Этим занимается компания Аргоплант, которая является единственным в России крупным производителем с подобной технологией производства.

В этом году планируется увеличить площадь закладки голубики до 80 гектаров, а к 2030 году выйти на объемы производства – свыше 1000 тонн в год.

Кроме голубики, Агроплант также выращивает клубнику в тоннелях и уже собирает ягоды. Есть экспериментальные участки под закладку смородины и жимолости.

В стадии завершения находится строительство холодильного склада вместимостью 500 тонн. В перспективе здесь планируют создать научно-исследовательский центр, комплекс по производству и переработке ягод, что позволит трудоустроить не менее 500 человек.