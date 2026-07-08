В Вязниках при реконструкции моста похитили более 12 миллионов рублей

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Вязниках утверждено обвинительное заключение против двоих жителей Ярославля. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Было установлено, что "Владупрадор" заключил контракт с компанией "Мостмонтаж", гендиректором которой является один из обвиняемых. До 10 ноября прошлого года необходимо было выполнить реконструкцию моста через реку Хонка на автомобильной дороге Никологоры-Бурково-Октябрьская. Стоимость контракта составила около 54 миллионов рублей.

Заказчик получил аванс - более 12 миллионов рублей, часть средств он перевел на счет возглавляемой вторым обвиняемым организации «Транскамп» под предлогом закупки и доставки строительных материалов. Однако условия договора выполнены не были - стройматериалы не поступили. Подрядчик потратил аванс, сообщает областная прокуратура.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ярославский районный суд.

Между тем, причиненный ущерб возмещен обвиняемыми в полном объёме. Компания «Мостмонтаж» внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Работы по реконструкции моста ведутся новой подрядной организацией, их завершение находится на контроле надзорного ведомства.