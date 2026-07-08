В Александрове мужчина похитил свою сожительницу и угрожал ей убийством

фото СУ СКР по Владимирской области

В Александрове завели уголовное дело на 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в похищении с применением насилия.

По предварительным данным, ночью 14 июня текущего года обвиняемый, будучи выпивши, пришел домой к своей 35-летней сожительнице, с которой он жил около полугода. Женщина в это время спала. Мужчина насильно вытащил ее из дома и посадил в свой автомобиль, где сначала ее избил, а потом угрожал убить.

После этого он привез женщину в свой частный дом в другой деревне округа, забрал ее телефон и запретил покидать жилище. Чтобы еще больше ее напугать, мужчина несколько раз выстрелил из ружья в стену, при этом угрожая убийством и направляя ружье в сожительницу. Через некоторое время, когда мужчина заснул, потерпевшая смогла покинуть дом и вскоре обратилась в полицию, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Обвиняемого заключили под стражу.

В настоящее время следствием устанавливаются точные мотивы и иные обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.