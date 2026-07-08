В Александровском округе произошел крупный пожар в жилом доме

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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 7 июля в 21.50 диспетчеры Александровского пожарно-спасательного гарнизона приняли сигнал о возгорании, произошедшем в деревне Темкино на улице Новоселов, 19 «А».

На место пожара выехали 11 сотрудников МЧС на четырех машинах. К моменты приезда первых расчетов частный жилой дом горел открытым пламенем.

Пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя, однако дом сгорел практически полностью. Общая выгоревшая площадь составила 190 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.