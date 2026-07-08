Во Владимире умер патриарх региональной спортивной журналистики Вячеслав Юденич

Вячеслав Юденич в 1970-е годы. Фото со страницы Союза журналистов Владимирской области в ВК.

Союз журналистов Владимирской области сообщил о смерти патриарха владимирской спортивной журналистики Вячеслава Юденича. В этом году 6 июня ему исполнилось 90 лет.

Сам о себе Вячеслав Юденич неоднократно говорил, что у него не один , а два дня рождения. Первое биологическое, а второе было связано с ужасным ДТП, которое он пережил в 1993 году. После него журналисту потребовалось семь операций, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Во Владимирской области Вячеслав Юденич оказался в 1960 году, отучившись в Смоленском институте физической культуры. Оттуда его направили в Гусь-Хрустальный тренировать рабочих завода «Стекловолокно» и местных детей. При этом параллельно он увлекся написанием статей для газет на спортивную тематику. В итоге в 1964 году хорошо пишущего спортсмена заметили и пригласили корреспондентом в областную газету «Комсомольская искра». После этого была газета «Призыв», где он заведовал отделом новостей, физкультуры и спорта, исполнял обязанности ответсека, писал стихи, а также начал собирать материал для будущей книги. И вышла она в 60-х годах прошлого века. В ней Юденич рассказывал о футболистах владимирского «Трактора». Книгу издали тиражом в 25 тысяч экземпляров по 15 копеек. И весь тираж разошелся по стране!

А еще Вячеслав Юденич был одним из пяти корреспондентов областных газет со всего СССР, официально аккредитованных на московскую Олимпиаду-80. На церемонии открытия в «Лужниках» он находился буквально в 30 метрах от главного подиума, с которого произносил олимпийскую клятву знаменитый владимирский гимнаст Николай Андрианов.

Прощание с Вячеславом Юденичем состоится 9 июля в 9.00 в Свято-Сретенской церкви города Владимира (улица Ломоносова, 17А).