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НовостиОбщество8 июля 2026 8:55

Во Владимире пройдет фестиваль "Вкусная Россия"

Попробовать вкусные блюда от шефов можно будет в парке "Добросельский"
Виктория СУХОВА
фото со страницы администрации Владимира в ВК

фото со страницы администрации Владимира в ВК

12 июля во владимирском парке "Добросельский" состоится IV ежегодный кулинарный фестиваль «Вкусная Россия».

На празднике обещают весёлую спортивную программу от аниматоров «Шумиха-шоу». За участие в активностях можно будет получить бесплатные дегустационные сеты от лучших поваров Владимира: русский борщ с сырной гренкой, казачий кулеш, салат с кальмаром и десерт — пряник «Архангельская козуля».

Следующая кулинарная встреча состоится 16 августа в парке «Загородный».

Подробности и новости о фестивале можно узнать на сайте проекта.