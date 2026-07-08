Во Владимире пройдет фестиваль "Вкусная Россия"

фото со страницы администрации Владимира в ВК

12 июля во владимирском парке "Добросельский" состоится IV ежегодный кулинарный фестиваль «Вкусная Россия».

На празднике обещают весёлую спортивную программу от аниматоров «Шумиха-шоу». За участие в активностях можно будет получить бесплатные дегустационные сеты от лучших поваров Владимира: русский борщ с сырной гренкой, казачий кулеш, салат с кальмаром и десерт — пряник «Архангельская козуля».

Следующая кулинарная встреча состоится 16 августа в парке «Загородный».

Подробности и новости о фестивале можно узнать на сайте проекта.