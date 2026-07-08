Во Владимирской области напоминают о мерах поддержки семей

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8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Во Владимирской области за последние 10 лет число многодетных семей увеличилось в два раза — с 9,3 до 18,5 тысячи.

Владимирская область входит в число 50 субъектов РФ, где господдержка им предоставляется вне зависимости от уровня дохода семьи.

В рамках нацпроекта «Семья» была запущена программу повышения рождаемости. Введено дополнительно 7 мер поддержки, из них 5 адресованы именно большим семьям (вне зависимости от дохода): компенсация 50% стоимости обучения в колледжах и вузах для детей, выплата 300 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка в молодой семье (до 35 лет), увеличение выплаты на погашение ипотеки с 450 тысяч до 1 миллиона рублей, появились пункты проката вещей для новорождённых, педоставляются бесплатные услуги социальной няни. С этого года помощь нянь доступна не только во Владимире и Муроме, но и в Коврове и Гусь-Хрустальном

Самые востребованные региональные меры поддержки многодетных (вне зависимости от дохода) – это областной маткапитал 95 тысяч рублей, который можно направить на любые цели, компенсации за школьную форму и проезд.

Номинал сертификата на отдых для многодетных семей в этом году увеличен с 35 тысяч до 40 тысяч рублей. Областными сертификатами уже воспользовались 4520 семей льготников, отдохнув в здравницах Центральной России и Краснодарского края.

В 2025 году была введена областная выплата в 100 тысяч рублей беременным студенткам (вне зависимости от дохода), а в этом году ее распространили с тех, кто учится очно, также и на заочниц. И единовременную выплату 200 тысяч рублей студенческая семья теперь будет получать не только на первого, но и на каждого последующего ребёнка и, конечно же, на двойняшек и тройняшек.