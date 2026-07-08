Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 7:25

Мэр Владимира Сергей Волков дал новые поручения своим подчиненным

В частности от чиновников ждут активизации работы по благоустройству территорий и качеству уличного освещения
Алексей СУХОВ
Фото с сайта администрации города Владимира.

Фото с сайта администрации города Владимира.

Глава города Владимира Сергей Волков сообщает у себя в соцсетях, что на еженедельной планерке с подчиненными он дал новые поручения.

В частности, мэр дал поручение подготовить график работ по ремонту тротуаров на улицах Большой Московской и Большой Нижегородской сразу после завершения разработки проектно-сметной документации. Отдельное внимание уделили качеству городского освещения. Также Сергей Волков поручил проработать проект благоустройства улицы Юбилейной и организацию удобного тротуара на участке от остановки «улица Егорова» до входа в парк «Добросельский».

Кроме того, на этом же совещании обсуждались кадровые перестановки в администрации города. С 3 июля к обязанностям заместителя главы администрации города приступил Евгений Уколов. Он курирует вопросы гражданской защиты, территориальной безопасности и муниципального контроля. Кроме того, к работе в должности заместителя главы администрации города приступил Михаил Голубев, который будет отвечать за жилищно-коммунальное хозяйство, экологию и работу «Владимирводоканала», «Зеленого города» и «Центра управления городскими дорогами».