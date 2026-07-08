В Собинке после капитального ремонта открылся детский сад "Золотой ключик"

фото со страницы Александра Разова в ВК

7 июля после масштабной реконструкции в Собинке открылся детский сад №4 «Золотой ключик». На обновление здания 1948 года постройки в рамках нацпроекта "Семья" было направлено более 44 миллионов рублей.

Зданию детского сада - 76 лет! Последний раз косметический ремонт здесь проводился 20 лет назад: тогда обновили окна, стены и полы. Однако назрела необходимость в капитальных изменениях.

Ремонт длился чуть больше года, он затронул все конструктивные элементы здания. Подрядчики укрепили фундамент, полностью заменили межэтажные перекрытия и крышу, выполнили комплексный ремонт во всех помещениях – от групповых комнат и кабинетов специалистов до коридора и пищеблока. Было приобретено новое современное оборудование.

Особенно преобразился музыкальный зал. Теперь здесь есть всё необходимое для проведения праздников: новое фортепиано, современная звуковая аппаратура, экран и проектор для показа презентаций и мультфильмов. Полностью обновлено оборудование пищеблока – теперь он соответствует самым строгим санитарным нормам. Не осталась без внимания и прилегающая территория. Здесь заасфальтированы дорожки, на каждом участке установлено игровое оборудование.

Вице-губернатор Владимир Куимов отметил, что на 2028-2030 годы планируется отремонтировать еще 12-15 детских садов