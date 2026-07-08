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НовостиОбщество8 июля 2026 6:29

Над Владимирской областью вновь уничтожили украинские беспилотники

Власти не называют мест, где были сбиты БПЛА
Виктория СУХОВА
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Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Владимирская область вновь подверглась нападению украинских беспилотников.

Как сообщает Министерство обороны России, с 20 часов 7 июля по 8 часов 8 июля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Кроме Владимирской области, атаке подверглись также территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.