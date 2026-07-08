Во Владимирской области за год число пайщиков увеличилось на четверть

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Владимирское отделение Центробанка России посчитало количество пайщиков на территории Владимирской области, и выяснило, что на начало апреля в рамках двух зарегистрированных на территории области кредитных потребительских кооперативов (КПК) число пайщиков достигло 240 членов. За год их количество увеличилось почти на четверть.

Также в Центробанке отметили особенность владимирских пайщиков. Оказалось, что они предпочитают занимать деньги в КПК, нежели размещать там свои сбережения. В первом квартале 2026 года пайщики заняли в региональных кооперативах 30 миллионов рублей. Это на 46 процентов больше, чем в январе-марте 2025 года. При этом вложили пайщики за первый квартал 7 миллионов рублей, что на 25 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число заключенных договоров займа выросло год к году в 1,8 раза до 86. Займы выдавались не только гражданам, юридические лица заняли в КПК ровно половину от общего объема займов. Они взяли в кооперативах в общей сложности 15 миллионов рублей.