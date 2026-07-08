8 июля во Владимирской области нельзя будет купить алкоголь

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

8 июля в России отмечает День семьи, любви и верности. В связи с этим на территории Владимирской области в этот день запрещено продавать любой алкоголь - от крепких напитков до пива. Продавать спиртное официально могут только рестораны и кафе. Запрет продлится до 9 часов 9 июля.

К слову, "сухой закон" во Владимирской области будет действовать также и 1 сентября, в День знаний.

Надо отметить, что Владимирская область признана одной из самых пьющих областей. Несколько лет назад глава государства говорил губернатору о том, что в 33 регионе заболеваемость алкоголизмом и алкогольным психозом в 2,6 раза выше, чем по стране. С этого времени ситуация не сильно изменилась к лучшему.