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НовостиОбщество8 июля 2026 6:09

8 июля во Владимирской области нельзя будет купить алкоголь

Это связано с празднованием Дня семьи, любви и верности
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

8 июля в России отмечает День семьи, любви и верности. В связи с этим на территории Владимирской области в этот день запрещено продавать любой алкоголь - от крепких напитков до пива. Продавать спиртное официально могут только рестораны и кафе. Запрет продлится до 9 часов 9 июля.

К слову, "сухой закон" во Владимирской области будет действовать также и 1 сентября, в День знаний.

Надо отметить, что Владимирская область признана одной из самых пьющих областей. Несколько лет назад глава государства говорил губернатору о том, что в 33 регионе заболеваемость алкоголизмом и алкогольным психозом в 2,6 раза выше, чем по стране. С этого времени ситуация не сильно изменилась к лучшему.