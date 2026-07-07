Во Владимирской области суд признал право глухих вызывать «скорую» через смс

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Как сообщает Владимирская межрегиональная общественная организация «Общество защиты прав потребителей — Народный контроль», Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение нижестоящих судов по иску, который общественники подали к Минздраву Владимирской области.

Речь идет о праве глухих людей не вызов «скорой помощи» не звонком, а через короткое текстовое сообщение. Общественниками ранее был подан иск к руководству областного здравоохранения, в котором они потребовали разработать специальную программу защиты прав инвалидов по слуху и обеспечить для них такую техническую возможность.

Октябрьский районный суд Владимира еще 30 октября 2025 года вынес решение в пользу общественников, обязав региональный Минздрав обеспечить инвалидов по слуху соответствующими возможностями, однако ведомство подало апелляцию во Владимирский областной суд, потребовав это решение отменить.

Однако Владимирский областной суд оставил решение в силе, и на него была подана уже кассация. Ее-то и рассмотрел Второй кассационный суд общей юрисдикции, который не нашел оснований для отмены решения.

Так как Минздрав в отведенные ему три месяца добровольно не исполнил обязательство, общественники обратились в суд для получения исполнительного листа.