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НовостиОбщество7 июля 2026 13:36

35 выпускников ординатуры Владимирского филиала ПИМУ получили дипломы

Все выпускники будут работать в больницах региона
Виктория СУХОВА
фото с сайта Правительства Владимирской области

фото с сайта Правительства Владимирской области

7 июля прошёл выпускной ординаторов Владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета.

Это уже второй поток ординаторов – врачей узких специальностей, которые ранее уже получили медицинское образование. В этом году дипломы получили 35 врачей по направлениям: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, специалист клинической и лабораторной диагностики, невролог, онколог, отоларинголог, офтальмолог, педиатр, психиатр, рентгенолог, судмедэксперт, терапевт и хирург.

Все выпускники пополнят штат больниц Владимирской области.

Как сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин, с 1 сентября владимирский филиал станет экономически самостоятельным: он вышел на самоокупаемость. Здесь будут учиться ещё около 800 студентов.