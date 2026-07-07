35 выпускников ординатуры Владимирского филиала ПИМУ получили дипломы

фото с сайта Правительства Владимирской области

7 июля прошёл выпускной ординаторов Владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета.

Это уже второй поток ординаторов – врачей узких специальностей, которые ранее уже получили медицинское образование. В этом году дипломы получили 35 врачей по направлениям: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, специалист клинической и лабораторной диагностики, невролог, онколог, отоларинголог, офтальмолог, педиатр, психиатр, рентгенолог, судмедэксперт, терапевт и хирург.

Все выпускники пополнят штат больниц Владимирской области.

Как сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин, с 1 сентября владимирский филиал станет экономически самостоятельным: он вышел на самоокупаемость. Здесь будут учиться ещё около 800 студентов.