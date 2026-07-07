Во Владимире дорожная организация задолжала сотрудникам 52 миллиона рублей

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство региона провело проверку соблюдения трудового законодательства в компании АО «ДЭП №7», которая не столь давно была подрядчиком по текущему содержанию Пекинки.

В ходе проверки установлено, что предприятие задолжало 226 своим сотрудникам деньги по зарплате или окончательному расчету при увольнении на общую сумму около 52 миллионов рублей. По данному факту составлен административный протокол за невыплату или неполную выплату зарплаты.

Также прокурор Владимира Алексей Грошенков предъявил иски в суд в пользу сотрудников организации. Иски в пользу 101 человека на сумму 22,4 миллиона рублей уже удовлетворены.

Также в ходе работы с руководством организации удалось частично погасить ранее возникшие долги на 34 миллиона рублей.

Также в целях обеспечения законности и сохранности денег и имущества организации прокуратура Владимирской области вступила в проведение процедуры банкротства АО «ДЭП №7».