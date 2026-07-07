Владимирская спортсменка стала обладателем Гран-при этапа Кубка мира по конкуру

Фото Комплексной спортивной школы Владимирской области

5 июля в Ратомке (Республика Беларусь) завершился этап Кубка мира по конкуру CSI1*-W.

Соревнования прошли на трех кругах с разной высотой препятствий. На маршруте с высотой 140 сантиметров победил Олег Соколенко из Казахстана, а на круге с препятствиями в 145 сантиметров лучший результат показала россиянка Дарья Самохина.

На маршруте Гран-при с высотой 155 сантиметров первое место заняли владимирская спортсменка Варвара Огнева и Кволитис Оскар. Она выступала в нейтральном статусе. Девушка занимается в комплексной спортивной школе в рамках госпрограммы «Спорт России».

«До конца не осознаю, что одержала победу, – рассказала Варвара специализированному информационному порталу прокони.ру. – Подготовка к мероприятию началась за месяцы до его начала. Подводящих турниров у нас не было, я давала своему коню отдохнуть, набраться сил и подойти к летнему сезону в отличной форме. Сейчас мы планируем продолжить выступления на международных соревнованиях».