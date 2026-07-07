Суздалю на ремонт общественных территорий выделено более 9 миллионов рублей

Фото: администрация города Суздаля

Как сообщил глава города Суздаля Роман Кавинов, в текущем году в рамках региональной программы «Благодвор» муниципалитет получил 9,1 миллиона рублей из областного бюджета. К работам по ремонту дворов и общественных территорий приступили уже в конце мая.

По состоянию на начало июля удалось полностью завершить дворы домов №41 и 43 по улице Гоголя, а на улице Михайловской, 76 «А» уложили асфальт на дорожке до магазина.

Также парковочный карман и пешеходную дорожку к магазинам сделали на бульваре Всполье у домов №17/1, 17/2 и 17/3. Кроме того, выполнено благоустройство территории у дома №6 по улице Лоунской. Однако пока еще там не закрыли тепловую камеру, но асфальт обещают положить после замены труб.

Сейчас работы ведутся на пешеходной дорожке между домом №13 «А» по улице Гоголя и домом №19 по бульвару Всполье.

Кроме того, впереди предстоит привести в порядок проезд к домам по улице Гоголя 25, 19 и 19 «Б», на этой же улице благоустроить тротуар между домами №21 и 25, а также двор дома №13 «Б».