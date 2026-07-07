Собинский суд рассмотрит дело о гибели пенсионерки из-за упавшего снега

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Речь идет о резонансном происшествии, случившемся 14 марта текущего года в поселке Ставрово, где с крыши дома №5 сорвались снег и наледь, убив находившуюся возле подъезда 70-летнюю женщину. Установлено, что смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы и многочисленных переломов, не совместимых с жизнью.

В преступлении обвинен 46-летний директор местного предприятия ЖКХ. Именно его организация обязана была следить за состоянием данной четырехэтажки и чистить скопившийся на кровле снег.

Сам директор вину не признал и заявил, что его организация не обязана была проводить работы по чистке крыши без письменных заявок жильцов и эта работа в его обязанности не входит. Однако эту позицию следователи опровергли в ходе расследования.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Собинский городской суд.