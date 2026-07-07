Собинские полицейские задержали нетрезвого водителя, угнавшего автомобиль

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В Собинке сотрудникам Госавтоинспекции сообщили об угоне автомобиля ВАЗ-2109. Через некоторое время его обнаружили в Лакинске.

Инспекторы пытались остановить автомобиль, перекрыв движение патрульной машиной. Однако водитель объехал его по обочине и поехал дальше. При этом он опасно маневрировал и столкнулся с автомобилем «КИА». Не останавливаясь, он покинул место ДТП.

Чтобы его остановить, инспекторам пришлось применить оружие. После нескольких прицельных выстрелов по колесам машина съехала в кювет. За рулем оказался нетрезвый, ранее судимый 25-летний житель города Собинки.

На него было составлено семь протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, заведено уголовное дело.

- Автомобиль помещен на специализированную стоянку, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.